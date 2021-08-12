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Посла России вызвали в МИД Ирана из-за фото с послом Британии

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Фото: Посольство РФ в Иране
Посол России в Тегеране был вызван в МИД Ирана после публикации фото с британским послом

Посол России в Тегеране Леван Джагарян был вызван в МИД Ирана из-за публикации фотографии с британским послом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию посольства.

«В ходе беседы, которая проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях Посольства. Послом было выражено сожаление возникшим недопониманием», — заявили в дипмиссии.

Власти Исламской республики возмутила фотография Джагаряна и главы британского диппредставительства Саймона Шерклиффа у здания российского посольства. Дипломаты сфотографировались на лестнице, где было сделано историческое фото лидеров СССР, США и Великобритании после Тегеранской конференции 1941 года. Российский посол сел на место Иосифа Сталина, британский — на место Уинстона Черчилля. Конференция прошла после того, как союзники, обеспокоенные связями Ирана и нацистской Германии, ввели войска на территорию страны.

Фотография с такой отсылкой возмутила официальный Тегеран. Глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф назвал ее неприемлемой и подчеркнул, что иранский народ никак не зависит от воли иностранных сил, что он показал в обсуждениях по ядерной сделке. От обеих сторон потребовали извинений.

В конце июля МИД Франции обвинил Тегеран в задержке переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Французский представитель заявлял, что поведение Ирана рискует подорвать восстановление сделки.

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