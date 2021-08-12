ВОЗ предупредила о вероятности резкого роста случаев COVID-19

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о вероятности роста случаев COVID до 300 миллионов к 2022 году

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что число заразившихся COVID-19 может резко вырасти до 300 миллионов в начале будущего 2022 года. О такой вероятности он заявил в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале организации.

При этом глава организации уточнил, что реальное число зараженных коронавирусом намного превышает зарегистрированное ВОЗ. Однако, по его словам, резкого роста к следующему году можно избежать в случае, если люди будут бороться сообща с распространением инфекции.

Гебрейесус напомнил, что у медиков уже есть достаточно инструментов для предотвращения, тестирования и лечения COVID-19. Однако специалистам все же требуется больше исследований среди пациентов на разных стадиях заболевания.

Ранее Гебрейесус предупредил, что человечество вступило в «период реальной опасности» из-за ситуации с COVID-19. Он заявил, что распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также неравноправной вакцинацией.