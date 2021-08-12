Женщина нашла изощренный способ отомстить шумевшим ночью отдыхающим

Жительница Великобритании рассказала в TikTok о способе мести отдыхающим, которые помешали спать ей и ее семье. Она напустила на них чаек, пишет издание Daily Mail.

Инцидент произошел, когда 37-летняя Хизер Миншалл (Heather Minshull), ее муж и двое детей отдыхали в Уэльсе. В последнюю ночь рядом с их фургоном появились новые соседи. Несмотря на поздний час, они включили музыку на полную громкость, шумели и отказывались вести себя потише.

На следующее утро женщина решила им отомстить. «Я убедилась, что рядом никого нет, и зашвырнула на крышу их фургона кучу хлеба», — рассказала она. Десятки чаек тут же слетелись на приманку, принялись истошно кричать и разбудили ее обидчиков.

В 2019 году сообщалось, что в английском городе Пейнтон чайка спикировала на четырехлетнего чихуахуа по кличке Гизмо и унесла его в неизвестном направлении.