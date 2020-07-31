Чайка со стрелой в груди продолжила летать и таскать еду

В английском прибрежном городе Блэкпул, графство Ланкашир, чайка со стрелой в груди уже два месяца продолжает летать и таскать еду у посетителей ресторанов быстрого питания. Об этом сообщает издание The Mirror.

Птицу, которую насквозь пронзила 45-сантиметровая стрела, регулярно видят у местного KFC. Посетители ресторана подкармливают ее картошкой и курицей. Чайка ведет себя как остальные сородичи и выглядит здоровой. Ее несколько раз пытались поймать и передать ветеринарам, но никому так и не удалось это сделать.

Кто именно и зачем прострелил чайку, неизвестно. Впервые ее заметили в конце мая. Местные жители переживают, что неизвестный, подстреливший птицу, может нанести вред и другим животным. Несмотря на то, что они направили несколько обращений в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения, пока представители организации не принимали никаких мер.

Ранее сообщалось, что жители Великобритании приняли испачкавшуюся в соусе карри чайку за экзотическую птицу. Из-за липкого соуса она не могла летать и приобрела ярко-оранжевый окрас.