Чайка вымазалась соусом карри и обманула людей

Жители Великобритании приняли измазавшуюся в соусе карри чайку за экзотическую птицу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В городе Эйлсбери, графство Бакингемшир, пожелавшие остаться неизвестными люди нашли недалеко от оживленной трассы птицу, которая не могла взлететь. Из-за яркого оранжевого окраса британцы решили, что это представитель тропического вида. От животного исходил едкий запах.

Птицу доставили в лечебницу для диких животных Тиггивинклз. Когда специалисты начали ее мыть, окрас животного поменялся, и они поняли, что перед ними серебристая чайка, упавшая в соус карри.

Осмотр показал, что птица совершенно здорова, а нормально летать она не могла из-за соуса, который покрывал ее перья. Сотрудники ветеринарной клиники отметили, что это одна из самых необычных ситуаций, с которой они столкнулись в своей работе.

В июне сообщалось об англичанине, который нашел розового голубя и посчитал, что перед ним редчайшая экзотическая птица. Оказалось, что перья животного просто покрашены.

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