Розовый голубь смутил мужчину и оказался крашеным

В английском городе Бракнелл, графство Беркшир, мужчина заметил и сфотографировал розового голубя, приняв его за экзотическую птицу. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

26-летний Бен Хэнкс (Ben Hanks) обедал со своим коллегой и заметил голубя необычного окраса, который искал пищу рядом с его офисом. Мужчина сначала не поверил своим глазам — перья птицы были розового цвета. Других голубей рядом с ним не было.

«Я потянулся к своему телефону, чтобы сделать фотографию. Если у меня не будет доказательств, мне вряд ли кто-то поверит», — сказал британец.

Он предположил, что перед ним птица вида розовый голубь с острова Маврикий.

Однако представители этого вида выглядят иначе: их крылья темно-серого или темно-коричневого цвета, хвост красно-коричневый, а остальное оперение бледно-розового цвета.

Розовый голубь в зоопарке Сан-Диего Фото: Wikipedia

Представитель Королевского общества защиты птиц подтвердил изданию, что Хэнкс сфотографировал обычного голубя. Его перья ненатурального цвета и, скорее всего, окрашены. Он призвал людей не красить птиц, так как это может отразиться на их здоровье, помешать им летать и сделать их легкой добычей хищников.

В 2015 году в Великобритании видели нескольких розовых голубей. Как оказалось, владелец красил птиц, считая, что таким образом отпугивает от них соколов.

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