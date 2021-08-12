Россиянин на отдыхе спас едва не утонувшего ястреба

Мужчина в Красноярске спас ухватившегося за лодку ястреба, который чуть не утонул

Житель Красноярска спас ястреба, который чуть не утонул. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Россиянин отдыхал на лодке с друзьями на Красноярском водохранилище. В один момент он увидел промокшую птицу, которая ухватилась за судно и не могла взлететь. Мужчина спас ее, довез до берега и накормил.

Друзья поехали кататься дальше, а когда вернулись, уже не застали ястреба, который, по-видимому, смог улететь самостоятельно.

Ранее житель американского штата Мэн спас чайку, которая прилетала к нему на лодку в течение 15 лет. Когда птица поранила лапу, мужчина решил помочь ей. Понимая, что с такой травмой птица не выживет, капитан Джон Маковски и его жена Дебби выловили ее и отвезли в Центр дикой природы.