Россия направит Таджикистану более миллиона долларов для защиты границы

Таджикистан получит средства для строительства погранзаставы на границе с Афганистаном

Россия выделила Таджикистану более миллиона долларов на строительство современной пограничной заставы в связи с угрозой проникновения боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) в республику из Афганистана. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Олег Сыромолотов, сообщает ТАСС.

По его словам, охранное сооружение будет возведено для защиты одного из самых уязвимых пограничных участков с Афганистаном в Хатлонской области. 1,1 миллиона долларов на строительство будут направлены по обращению властей Таджикистана. «Соответствующее соглашение планируется подписать в ходе ближайших контактов на высшем уровне», — подчеркнул дипломат.

10 августа стало известно, что российскую военную базу в Таджикистане усилили новым вооружением из-за обострения ситуации в соседнем Афганистане. Среди поступившего вооружения новые автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина, крупнокалиберные снайперские винтовки АСВК-М, огнеметы повышенной дальности, а также переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба».

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан», которые завладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Талибы активизировались после начала вывода войск США и стран НАТО из страны.