Бывшему послу Азербайджана запретили въезд в Россию за оскорбление русских

Министерство внутренних дел (МВД) России запретило въезд на территорию страны на 50 лет бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде после его слов о «русских свиньях». Об этом сообщает пресс-центр силового ведомства.

В МВД подчеркнули, что Вагабзаде запретили приезжать в страну в связи с его публичными оскорблениями, выражающими «пренебрежительное отношение к русскому языку, жителям России» и «разжигающими межнациональную рознь».

В ведомстве также предупредили, что подобные меры могут быть введены в отношении иностранцев, призывающих к «деструктивным действиям в отношении Российской Федерации, ее жителей и соотечественников, проживающих за рубежом».

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана отказалось комментировать высказывания Вагабзаде. В МИД объяснили это тем, что слова бывшего дипломата не выражают мнения ни одного из государственных органов или страны в целом.

10 августа Вагабзаде записал видеообращение к председателю Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимиру Жириновскому. Он заявил, что его оскорбили слова политика о роли России в становлении азербайджанской государственности, и назвал лидера партии «жирной свиньей» и «старым ослом». «Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация», — добавил экс-посол.