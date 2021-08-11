В Госдуме пригрозили последствиями оскорбившему русских экс-послу Азербайджана

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой пригрозил последствиями бывшему послу Азербайджана Исфандияру Вагабзаде, который сравнил русских со свиньями и оскорбил лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что даже бывший дипломат «прекрасно чувствует, что можно, а чего нельзя». При этом он не боится последствий, как и те, кто в бывших союзных республиках оскорбляет Россию и ее народ.

«А последствия будут. Либо придется извиниться. Простить может один человек другого. Но оскорбления народа, веры и государства остаются в истории отношений между странами», — заключил Толстой.

Вагабзаде записал видеообращение к Жириновскому накануне, 10 августа. Он заявил, что его оскорбили слова политика о роли России в становлении государственности Азербайджана. «Володь, слушай, жирная свинья, старый осел. Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация», — сказал экс-посол.

Министерство иностранных дел Азербайджана отказалось комментировать поведение бывшего дипломата. В ведомстве отметили, что он не выражает мнения ни одного из государственных органов или страны в целом, а потому комментировать его слова «было бы неправильно».

