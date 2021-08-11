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Политолог оценил высказывание экс-посла Азербайджана о Жириновском

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Политолог Марков назвал оскорбившего Жириновского экс-посла Азербайджана неадекватным

Политолог Сергей Марков в разговоре с «Лентой.ру» объяснил желание лидера ЛДПР Владимира Жириновского возбудить уголовное дело против экс-посла Азербайджана стремлением повысить свой рейтинг перед выборами, в частности, у «исламофобского» электората. Он также предположил, что бывший дипломат, оскорбивший Жириновского, находится не в совсем вменяемом состоянии.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости возбуждения уголовного дела в отношении экс-посла Азербайджана Исфандияра Вагабзаде, обозвавшего политика свиньей и ослом. «Мы направим жесткое письмо главе Республики Азербайджан с требованием возбудить уголовное дело. Это оскорбление чудовищно. Это средневековье», — заявил Жириновский.

Дело в рамках избирательной кампании

По мнению Маркова, ответ Жириновского на оскорбление полностью адекватен ситуации и действительно может повлечь за собой возбуждение уголовного дела против бывшего дипломата.

«Глава ЛДПР делает это, прежде всего, в рамках своей избирательной кампании, — считает политолог. — Его избиратель частично ориентирован исламофобски, поэтому, когда он привлекает внимание к своему конфликту с представителями других национальностей, он набирает очки. А этот экс-посол уволен еще лет пять назад, был замечен в пьяном дебоше, в полиции. Он абсолютно неадекватен. И, да, против него действительно нужно возбуждать уголовное дело, несмотря на то что едва ли оно чем-то закончится. Но, по крайней мере, это отпугнет желающих дать ему трибуну и использовать в своих пиар-проектах».

Уход МИД Азербайджана от подробных комментариев о выступлении Вагабзаде Марков объясняется нежеланием давать повод проармянским СМИ использовать информационный повод в своих интересах.

«Министерство иностранных дел не отказалось от комментариев в принципе, они просто объяснили, что данный человек уже давно у них не работает и был уволен, — подчеркнул политолог. — Между Арменией и Азербайджаном существует серьезный конфликт, и ведомство просто не захотело давать еще один повод для обсуждений. Там понимают, что проармянские влиятельные российские СМИ стремятся использовать любые кейсы, а МИД просто не захотел давать лишний аргумент противнику».

Марков добавил, что возбуждение уголовного дела против Вагабадзе вполне возможно, поскольку имело место реальное оскорбление человека, возбуждение ненависти на национальной почве. И, несмотря на то что процесс едва ли закончится каким-то серьезным приговором, это может стать значимым прецедентом.

Ранее Вагабзаде записал видеообращение к Жириновскому. Он пояснил, что его оскорбили слова политика о роли России в становлении государственности Азербайджана. «Володь, слушай, жирная свинья, старый осел. Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация», — сказал экс-посол.

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