Известный бренд уличной одежды выпустит коллекцию от уральской художницы

Известный российский бренд одежды «Волчок» захотел познакомить покупателей с отечественными художниками. Так, в скором времени бренд выпустит совместную коллекцию с уральской художницей Дашей Скотиной, сообщает портал «Моменты».

«С Дашей Скотиной мы работаем над коллекцией уже около года. Она предложила сделать новые для нас позиции, которые оказались непростыми в производстве, поэтому все немного затянулось», — рассказал создатель бренда уличной одежды Василий Волчок. Он также отметил, что вещи можно будет купить в фирменном магазине в Ельцин центре.

Коллекция будет состоять из штанов и лонгсливов с объемными изображениями монстров и существ. По словам самой художницы, сложные принты несколько затруднили и замедлили процесс выпуска линейки. В основу коллекции легли наряды художницы с кастомными аппликациями.

В коллаборациях с «Волчком» часто участвуют знаменитости, например, модель Мария Миногарова. Кроме того, многие селебрити появляются в вещах бренда на публике: к примеру, музыкант Женя Мильковский и художница Мария Осипова.