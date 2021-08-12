В Волгограде пройдет выставка художников с ограниченными возможностями

В Волгограде 12 июля в историческом парке «Россия – Моя история» пройдет творческий фестиваль «Палитра солнца». Об этом сообщает информационное агентство «Волга-Каспий».

Мероприятие, которое организует Общероссийский народный фронт совместно с комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, проходит в честь 140-летия со дня рождения русского и советского художника Ильи Машкова. Отмечается, что оно стало продолжением дискуссии, в рамках которой обсуждался вопрос оттока творческой молодежи из региона. Эта тема обсуждалась весной с участием представителей профильных творческих организаций, объединений, ведомств региональной власти, а также бизнеса и вузов.

«Палитра солнца» солнца завершится выставкой художников с ограниченными возможностями здоровья. Экспозиция объединит картины из частных коллекций и новые работы. Все их можно будет приобрести на выставке.

Уточняется, что на фестивале также выступит джазовая и блюз певица Ольга Насырова. Кроме того, будут проведены инклюзивные мастер-классы, средства от которых переведут на на реабилитацию художников-инвалидов.