Во Владивостоке состоялось открытие выставки «Доктор души Август»

В арт-пространстве Большого ГУМа во Владивостоке состоялось открытие коллективной выставки «Доктор души Август». Об этом сообщает портал PrimPress.

В экспозиции представлены работы 15 приморских художников: Татьяны Ангелис, Андрея Обманца, Натальи Силютиной, Екатерины Сысолятиной, Артема Малыгина и других.

Их картины выполнены в разнообразных стилях, жанрах и техниках. Участники выставки старались показать многогранность последнего месяца лета.

Известно, что экспозиция будет доступна для посещения до 31 августа.

2 августа сообщалось, что в Казани откроется выставка народного художника Олега Кульпина. Экспозиция в национально-художественной галереи «Хазинэ» будет приурочена к 75-летию мастера пейзажа и натюрморта. Известно, что в настоящее время главной темой в творчестве художника являются древнерусские города и памятники архитектуры.