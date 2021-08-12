Суд в Киеве завершил следствие по делу об убийстве мужа Максаковой

Суд в Киеве завершил следствие по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, мужа оперной певицы Марии Максаковой. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает «Интерфакс — Украина».

Накануне суд закончил исследование доказательств и перешел к дебатам, пояснили в Киевской городской прокуратуре. В ходе прений прокурор попросил суд признать обвиняемых виновными в пособничестве совершению умышленного заказного убийства и назначить по 12 лет лишения свободы каждому. Один из подсудимых также обвиняется в незаконном хранении оружия.

На следующем заседании суд планирует заслушать сторону защиты.

Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Его убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и умер в больнице. У него был сообщник Ярослав Левенец, который с 2012 года находился в розыске за экономические преступления. Правоохранительные органы задержали двух предполагаемых соучастников убийства — Ярослава Тарасенко и Александра Лося.

В сентябре 2017-го генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства Вороненкова находится на территории России и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами. Позже стало известно, что в организации убийства подозревается вор в законе Владимир Тюрин — бывший гражданский муж Максаковой. В марте 2018 года он был объявлен в розыск на Украине. Однако в 2019-м сообщалось, что суд снял с него подозрения.