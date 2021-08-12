Женщина пожаловалась врачу на желтоватые глаза и оказалась смертельно больна

Жительница австралийского города Аделаида, штат Южная Австралия, обратилась к врачу с жалобой на пожелтевшие белки глаз и оказалась смертельно больна. Об этом сообщает издание Daily Mail.

25-летняя Челси Ла Френтц (Chelsey La Frentz) обратилась за медицинской помощью после того, как заметила, что ее глаза стали желтоватыми. Кроме того, пациентку тошнило после еды, и она страдала от зуда.

Врач назначил ей дополнительное обследование, но уверил пациентку, что у нее нет серьезных проблем со здоровьем. Врач предположила, что желтоватый оттенок глазам пациентки придает надетая на ней ярко-желтая униформа IKEA.

Вскоре состояние здоровья Ла Френтц ухудшилось, и она попала в реанимацию. Все ее тело пожелтело и покрылось сыпью. Врачи сделали пациентке МРТ и сообщили, что у нее рак желчного пузыря.

Австралийка перенесла операцию и курс химиотерапии. Она на время вышла в ремиссию, но затем рак вернулся. Сейчас ее заболевание находится в терминальной стадии.

Ла Френтц призывает других людей незамедлительно обращаться к врачам, если их тревожат какие-либо симптомы.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Ливерпуль, графство Мерисайд, обратилась к врачу с жалобами на головную боль и боль в спине и узнала, что смертельно больна. Анализы выявили у нее рак.

