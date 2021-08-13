В России выявили 22 277 новых случаев коронавируса

В России число подтвержденных случаев COVID-19 возросло на 22 277 за сутки

В России за последние сутки выявили 22 277 новых случая коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 6 557 068. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19.

22 277 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране выявили 21 932 случая заражения COVID-19. Относительный прирост составил 0,34 процента.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (2529), Санкт-Петербурге (1810), Московской области (1223) и в Нижегородской области (547). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (14), Чукотском автономном округе (15) и в Магаданской области (31).

За сутки скончались 815 пациентов с COVID-19 — это максимум с начала пандемии. Всего в стране умерли 168 864 человек с коронавирусной инфекцией.

Суточный показатель выздоровлений составил 19 368, общий — 5 848 340.