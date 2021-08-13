В России второй день подряд зафиксировано более 800 смертей пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в России скончались 815 пациентов с COVID-19 — это антирекорд с начала пандемии. Более 800 смертей выявляют в стране второй день подряд, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

815 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки по состоянию на 13 августа

Последний раз максимум смертей от COVID-19 был выявлен 12 августа — тогда в России в пятый раз был повторен рекорд по смертности. За сутки скончались 808 человек.

По данным оперативного штаба, всего с начала пандемии в стране скончались 168 864 человека.

В России за последние 24 часа зафиксировано 22 277 новых случая COVID-19. Больше всего заражений выявили в Москве (2529), Санкт-Петербурге (1810), Московской области (1223) и в Нижегородской области (547). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (14), Чукотском автономном округе (15) и в Магаданской области (31).