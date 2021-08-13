Занявшаяся политикой певица Виктория Дайнеко пожаловалась на травлю

Поп-певица Виктория Дайнеко пожаловалась на травлю после регистрации на выборы в Госдуму

Российская поп-певица Виктория Дайнеко, решившая заняться политикой, пожаловалась на травлю в эфире «Русского радио». Ее слова приводит Starhit.

«За последние дни меня захейтили просто за все! Люди, похоже, не понимают, что такое Государственная Дума — туда может баллотироваться любой. Я же не лезу в министры экономики. Это было бы реально смешно!» — сказала исполнительница.

Она поблагодарила всех, кто высказал свое мнение, однако отметила, что придерживается позиции своей подруги. Та умеет «со всеми соглашаться и делать по-своему».

2 августа стало известно, что Дайнеко зарегистрировалась на выборы в Государственную Думу. Артистка будет участвовать в выборах от партии «Зеленая альтернатива». В Госдуме она хочет заняться решением экологических проблем и защитой прав животных. Свое желание заняться политикой Дайнеко объяснила тем, что публичные люди должны своим примером показывать аудитории: нынешнюю жизнь можно улучшить.