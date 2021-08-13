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В США предрекли начало третьей мировой войны из-за сговора России и Китая

Академик из США заявил, что третью мировую войну развяжут Россия и Китай
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Фото: Reuters

Китай и Россия развяжут третью мировую войну из-за территориальных претензий к Японии. Об этом в своей статье заявил заведующий кафедрой военно-морской стратегии им. Дж.К.Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс, материал опубликовали в журнале The National Interest.

По мнению ученого, Пекин и Москва хотят отобрать у Японии «некоторые территории». «Она [Япония] сыграет роль Польши во Вторую мировую войну», — подчеркивает Холмс. Академик проводит параллели между амбициями Гитлера и амбициями лидеров других, по его мнению, авторитарных стран.

Ученый считает, что китайский лидер Си Цзиньпин хочет вернуть территории, которые ранее являлись землями Китая, чтобы избавиться от «столетий унижений», принесенных имперскими державами. На этом фоне, Холмс предрек сговор России и Китая с целью захвата островов Сенкаку, Окинава, архипелага Рюкю, а также Курильской гряды.

Эксперт отметил, что государства столкнутся с сопротивлением со стороны войск США и Североатлантического альянса НАТО. По его мнению, подобное столкновение приобретет мировой масштаб.

Ранее обозреватель Себастьен Роблин раскрыл условие для успешного «вторжения» России в Прибалтику. Эксперт отмечает, что Москва может решиться на вторжение в Прибалтику только в том случае, если почувствует отсутствие возможностей и решимости у НАТО. Автор подчеркнул, что при таком сценарии, который он считает маловероятным, российские войска пройдут через Сувалкский коридор — участок границы между Польшей и Литвой длиной около 100 километров.

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