Длинным ногтям на ногах предрекли скорую популярность

Журналисты предрекли длинным ногтям на ногах скорую популярность. Соответствующую информацию публикует портал Ladbible.

Согласно материалу, пользователи сети принялись массово публиковать фото, на которых они демонстрируют наращенные на ногах акриловые ногти разных форм. Отмечается, что в Instagram под хештегом #longtoenails («длинные ногти на ногах») уже появилось 97 тысяч постов. По этой причине редакторы издания заявили, что скоро данный феномен станет модным трендом.

Так, например, одна из юзеров поделилась снимком, на котором запечатлены ее руки и ноги с длинным маникюром ярко-красного цвета. Манекенщица Нэнси (Nancy), в свою очередь, показала подписчикам длинные ногти зеленого цвета, а блогерша Джен Солез (Jen Solez) сфотографировала розовые ногти с черным дизайном.

Ранее в июле «утиные» ногти стали новым трендом благодаря TikTok. Речь идет о маникюре, для которого характерны расширяющиеся от основания к кончику ногти. Благодаря тому, что визуально такая форма напоминает утиную лапку или джинсы клеш, флешмоб получил название duck nails («утиные ногти»).