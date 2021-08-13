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Объявлен размер компенсации родственникам погибших при взрыве автобуса

Родные погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по одному миллиону рублей
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Родные погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Тяжелораненые получат по 500 тысяч рублей. О размере компенсации объявил губернатор области Александр Гусев.

«Принял первые решения по материальным компенсациям. Родные погибших получат по 1 миллиону рублей. Тяжелораненые — по 500 тысяч рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее», — заявил чиновник.

Взрыв пассажирского автобуса ПАЗ произошел возле торгового центра «Галерея Чижова» вечером в четверг, 12 августа. По последней информации, пострадали 19 человек, из них двое скончались. После инцидента глава региона Александр Гусев поручил обследовать все городские, междугородние и муниципальные маршруты общественного транспорта.

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