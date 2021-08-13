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Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось

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Фото: группа «Типичный Воронеж» во «ВКонтакте»
Минздрав уточнил, что при взрыве автобуса в Воронеже пострадали 19 человек

При взрыве автобуса в Воронеже 12 августа пострадали 19 человек, один погиб. Об увеличении числа пострадавших сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

«В результате взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже пострадали 19 человек, один человек погиб», — говорится в сообщении.

Взрыв автобуса около галереи Чижова произошел вечером 12 августа. Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали 18 человек, из них одна женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, взрыв произошел из-за технической неисправности оборудования. В частности, следствие допускает, что речь может идти и о незаконном переоборудовании машины с бензинового на газовое топливо.

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