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Почти тысячу детей эвакуировали из лагерей на Кубани из-за ливней

Более 900 детей эвакуировали из четырех летних лагерей в Краснодарском крае из-за ливней
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Из четырех детских лагерей в Краснодарском крае эвакуировали почти 1000 детей из-за ливней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что эвакуация прошла в лагере «Северянка» в Темрюкском районе, «Огонек» в Анапе, «Лебяжий Берег» и «Ровесник» в селе Ачуево. В настоящее время проведено перемещение более 900 воспитанников лагерей в местные школы и санатории, организовано питание, сообщили в ведомстве.

Ранее режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды ввели в шести районах Кубани: в Анапе, Новороссийске, Темрюкском, Ейском, Славянском и Крымском районах. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, мощный циклон непредсказуем и нужно быть готовым к любому сценарию событий. Практически по всему Краснодарскому краю идут мощные ливни, за считаные часы выпадают двух-, трехмесячные нормы осадков.


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