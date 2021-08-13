Парадные дома Чукашева откроются для посещений в Татарстане

В Татарстане после реставрации откроют для посещений парадные дома купца Чукашева, расположенного в исторической части Казани. О планах властей на старинный особняк, возведенный купцами-старообрядцами, разузнал портал «Реальное время».
Уточняется, что после завершения работ здание общей площадью 718,9 квадратных метров станет штаб-квартирой Госкомитета республики по туризму, однако однако желающие смогут оценить отделку парадных, которые располагаются на втором этаже.
По словам главы разработавшего проект реставрации отдела ГУП «Татинвестгражданпроект» Гюзель Исхаковой, специалисты вернут прежний облик интерьерам второго этажа, восстановят утраченные и деструктивные элементы на поврежденных из-за протечек кровли частях стен и потолка, а также уделят внимание дверным заполнениям, паркетным полам и полам из метлахской плитки. Помимо прочего, будет облагорожена территория вокруг особняка.
Величественное здание с ассимитричным фасадом примечательно пышным декоративным убранством с элементами барокко и рококо, присущими архитектуре Казани начала XX века. В прошлом оно было возведено членами семьи, носившими одну из старейших в Чистополе фамилий. Особняк в нынешнем виде появился после того, как Чукашевы в 1907 году приобрели у потомственного местного жителя дом с усадьбой и перестроили здание на свой лад, воспользовавшись проектом популярного в те времена архитектора К.С. Олешкевича и инженера K.M. Петрова. В народе ходили слухи о том, что семейство решило построить такой особняк, который превзойдет дом основавшего один из старейших в России химических заводов Петра Ушкова.
«Наиболее выразительное решение получил главный уличный фасад здания <...> Два боковых ризалита, выступая из плоскости стены, придавали фасаду пластичность. Северный, большой ризалит, акцентирован входами и большим балконом, опиравшимся на волютообразные кронштейны», — рассказала Исхакова, уточнив, что по находившемуся слева входу можно было пройти в парадное и к лестнице, ведущей в жилые апартаменты. Справа же располагался второй вход, который вел в занимавшую нижний этаж аптеку, которой руководил известный провизор Юлий Шварц.
Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде, на территории Владычного двора в Кремле, археологи провели раскопки и отыскали подвал палаты архиепископа Василия Калики XII-XIII века. Отмечалось, что участие в экспедиции принимали волонтеры СПбГУ.