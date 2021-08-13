Парадные дома Чукашева откроются для посещений в Татарстане

В Татарстане после реставрации откроют для посещений парадные дома купца Чукашева, расположенного в исторической части Казани. О планах властей на старинный особняк, возведенный купцами-старообрядцами, разузнал портал «Реальное время».

Уточняется, что после завершения работ здание общей площадью 718,9 квадратных метров станет штаб-квартирой Госкомитета республики по туризму, однако однако желающие смогут оценить отделку парадных, которые располагаются на втором этаже.

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По словам главы разработавшего проект реставрации отдела ГУП «Татинвестгражданпроект» Гюзель Исхаковой, специалисты вернут прежний облик интерьерам второго этажа, восстановят утраченные и деструктивные элементы на поврежденных из-за протечек кровли частях стен и потолка, а также уделят внимание дверным заполнениям, паркетным полам и полам из метлахской плитки. Помимо прочего, будет облагорожена территория вокруг особняка.

Величественное здание с ассимитричным фасадом примечательно пышным декоративным убранством с элементами барокко и рококо, присущими архитектуре Казани начала XX века. В прошлом оно было возведено членами семьи, носившими одну из старейших в Чистополе фамилий. Особняк в нынешнем виде появился после того, как Чукашевы в 1907 году приобрели у потомственного местного жителя дом с усадьбой и перестроили здание на свой лад, воспользовавшись проектом популярного в те времена архитектора К.С. Олешкевича и инженера K.M. Петрова. В народе ходили слухи о том, что семейство решило построить такой особняк, который превзойдет дом основавшего один из старейших в России химических заводов Петра Ушкова.

«Наиболее выразительное решение получил главный уличный фасад здания <...> Два боковых ризалита, выступая из плоскости стены, придавали фасаду пластичность. Северный, большой ризалит, акцентирован входами и большим балконом, опиравшимся на волютообразные кронштейны», — рассказала Исхакова, уточнив, что по находившемуся слева входу можно было пройти в парадное и к лестнице, ведущей в жилые апартаменты. Справа же располагался второй вход, который вел в занимавшую нижний этаж аптеку, которой руководил известный провизор Юлий Шварц.

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