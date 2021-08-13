Минэнерго заявило о полноценном обеспечении России топливом

Глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом. Его слова опубликованы на сайте ведомства.

Шульгинов отметил, что производство бензина находится на высоком уровне. С начала августа за сутки производится примерно 61,2 тысячи тонн АИ-92 и 44,6 тысячи тонн АИ-95. Это соответствует уровню 2019-2020 годов. «Производства нефтепродуктов на заводах достаточно для полного удовлетворения текущего спроса на топливо», — добавил он.

Регуляторы постоянно проводят оперативные совещания с крупными компаниями, производящими нефтепродукты, для подтверждения приоритета обеспечения российского рынка необходимыми объемами топлива, а также готовности удовлетворить дополнительные запросы. Кроме того, нефтяные компании начали выполнять рекомендации штаба Минэнерго по использованию запасов бензина и дизельного топлива.

Ранее сообщалось, что российские власти придумали новый способ снизить цены на бензин. Профильный вице-премьер Александр Новак на встрече с представителями нефтяных компаний предложил временно ограничить доступ на топливные биржи профессиональных трейдеров.