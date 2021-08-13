США снизили прогноз сбора пшеницы в России

Минсельхоз США снизил прогноз сбора пшеницы в России в текущем сельскохозяйственном году, который длится с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года. Об этом говорится в соответствующем обзоре, передает ТАСС.

Как полагают в министерстве, объем сбора пшеницы за указанный период составит 72,5 миллиона тонн вместо 85 миллионов тонн, прогнозируемых ранее. Прогноз экспорта сырья также снизился на 5 миллионов тонн — до 35 миллионов тонн.

Отмечается, что Минсельхоз России оценивает объем экспорта пшеницы в нынешнем сельхозгоду в 37,5 миллионов тонн при урожае в 81 миллион тонн.

Ранее прогноз сбора пшеницы резко ухудшили и в самой России. Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) уменьшил ожидаемый показатель с 81,5 до 78,5 миллиона тонн, а аналитический центр «СовЭкон» — с 82,3 до до 76,4 миллиона тонн.