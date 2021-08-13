Россиянин повалил девушку на землю, оттаскал за волосы и попал на видео

Житель Томска, который избил девушку и оттаскал за волосы, попал на видео

Мужчина избил девушку в подъезде жилого дома в Томске. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «360».

На кадрах видно, что сначала россиянин не давал девушке пройти. Потом он повалил ее на пол и начал таскать за волосы. Соседи услышали крики и вызвали сотрудников полиции, но приехавшие на место оперативники никого не обнаружили.

В настоящее время проводится проверка, заявления от пострадавшей не поступало.

Ранее в Алтайском крае 24-летний местный житель избил подругу за отказ показать содержимое телефона. Уточняется, что мужчина заподозрил сожительницу в неверности и захотел посмотреть, с кем она переписывается в соцсетях. Получив отказ, он ударил подругу кулаком в лицо.