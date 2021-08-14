Боец MMA нокаутировал оппонента за десять секунд

Индонезийский боец Эко Рони Сапутра завершил схватку в первом раунде на One Championship

Индонезийский боец смешанного стиля (MMA) Эко Рони Сапутра победил китайца Лю Пенг Шуая на турнире One Championship. Ролик доступен в Twitter-аккаунте организации.

Eko Roni Saputra 🇮🇩 OBLITERATES Liu Peng Shuai in 10 seconds for his fifth consecutive first-round win! #ONEBattleground2 #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/TbZh8nmiy9 — ONE Championship (@ONEChampionship) August 13, 2021

30-летний спортсмен нокаутировал китайского оппонента за десять секунд. В пятый раз подряд Сапутра завершает схватку в первом раунде. Всего на счету индонезийца пять побед при единственном поражении.

Для китайского бойца поражение стало седьмым в карьере. В MMA на его счету шесть побед.

Ранее 14 августа в сети появилось видео победы американского бойца Майкла Ломбардо на турнире Professional Fighting League (PFL). Он нокаутировал соперника ударом ногой в голень.