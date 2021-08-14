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В Белоруссии заблокировали популярные соцсети

В Белоруссии заблокировали YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok и «ВКонтакте»
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Фото: NordWood Themes / Unsplash

В Белоруссии заблокировали YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщил Telegram-канал «За BYnet», информацию подтвердил канал VAS Experts.

Сначала, 12 августа, в реестр блокировки внесли два аккаунта в TikTok. Однако, по информации «За BYnet», заблокировать отдельные аккаунты невозможно, поэтому провайдеры вынуждены блокировать весь домен. «К вечеру в Беларуси кучно пошло: под блокировку попали "Одноклассники" и Instagram, так что теперь в реестре уже "полинтернета" (по объему трафика)», — рассказали в VAS Experts.

Тем не менее популярные соцсети пока доступны белорусским юзерам: «Дело вот в чем — нет надежно работающей технологии, которая умеет блокировать отдельные страницы или каналы в соцсетях и мессенджерах, и при этом не убивают половину остального интернета. Поэтому у провайдеров выбор — заблокировать все социальные сети или просто забить», — сообщили эксперты.

Ранее в России Роскомнадзор заблокировал интервью музыканта и солиста группы «Гражданская оборона» Егора Летова 1998 года. В нем Летов раскрыл свое отношение к наркотикам и психоделическим препаратам.

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