Мир
 
Последние новости
США обвинили Россию, Китай и Иран в дезинформации о происхождении COVID-19
Жителей Латвии предупредили о резком повышении цен на отопление
Кинолог раскрыл хозяевам собак причины облысения питомцев
Россиянам назвали способ меньше платить за коммуналку
ВОЗ объяснила рост доли случаев COVID-19 среди детей
Разработчик «ЭпиВакКороны» заявил об отсутствии летальных исходов от вакцины
России предрекли рекордную нефтедобычу к следующему году
Известный российский блогер приехал в столицу Афганистана и описал обстановку
В МВД задумали изменить билеты на экзамене на права
Новости партнеров

Канада примет 20 тысяч беженцев из Афганистана

Канада примет 20 тысяч афганцев, которым угрожают талибы
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Thomas Peter / Reuters

Канада примет 20 тысяч афганцев, которым угрожают боевики террористической группировки «Талибан» (запрещена в России). Об этом говорится в сообщении правительства Канады.

«Наши команды там, здесь и по всему миру работают круглосуточно, чтобы доставить как можно больше людей в безопасное место», — говорится в сообщении.

В тексе сказано, что речь идет, прежде всего, о гражданах, которые внесли свой вклад в деятельность канадских властей, а также об уязвимых группах. В их числе канадские власти перечислили активисток, правозащитников, журналистов, религиозные меньшинства, представителей ЛГБТ-сообщества и членов семей переводчиков, которые ранее уже эмигрировали.

После объявления о выводе американских войск террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России) начала стремительное наступление на позиции афганской армии. Положение правительства Афганистана с каждым днем становится все критичнее. За последнюю неделю талибы смогли захватить столицы 16 провинций. 12 августа пали два важнейших города: второй по размеру в стране Кандагар и следующий за ним Герат.

Гражданская война в Афганистане длится с 1979 года. Государство входит в список беднейших стран. Бюджет Афганистана во многом зависит от финансовых вливаний третьих стран.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США призвали остановить наступление талибов авиаударами
США и Великобритания объявили о переброске сил в Афганистан
Британские военные начали развертывание в Афганистане