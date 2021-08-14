Российская спортсменка пришла на встречу с мэром родного города с флагом США

Легкоатлетка пришла на встречу с мэром родных Набережных Челнов в браслете с флагом США

Российская легкоатлетка Фирая Султанова-Жданова пришла на встречу с мэром родных Набережных Челнов Наилем Магдеевым в браслете с флагом США. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Уточняется, что спортсменка выступала на длинных дистанциях, тренировалась в спортивной школе «Яр Чаллы» у заслуженного тренера РСФСР Минуллы Чинкина. Она также является мастером спорта и почетным гражданином Набережных Челнов, однако сейчас живет во Флориде.

Как отмечает издание, на встрече с главой города Султанова-Жданова рассказала о желании развивать легкую атлетику и интерес к спорту у подрастающего поколения на малой родине. «Хотелось бы попросить Вас расширить в музее спортивный сектор, с учетом выступлений наших челнинских спортсменов он заслуживает более широкого масштаба и внимания», – считает Фирая Султанова-Жданова.