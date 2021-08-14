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Путин поговорил с приглашенной им на отдых в Сочи многодетной семьей

Президент России Путин поговорил с приглашенной им на отдых в Сочи многодетной семьей
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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с членами многодетной семьи Гавриленко из города Надыма, которых ранее пригласил провести отдых в Сочи. Глава государства расспросил их о впечатлениях от отпуска, сообщает в субботу, 14 августа, РИА Новости.

Отмечается, что члены семьи Гавриленко побывали на автодроме, в парке «Ривьера», дельфинарии, на морской прогулке, в Красной Поляне, в «Роза Хуторе», а также в имеретинском кластере Сочи, где проводилась Олимпиада-2014.

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«Путин пожелал Гавриленко успешного и благополучного дальнейшего продолжения отпуска», — рассказали в пресс-службе президента, отметив, что сейчас семья продолжает отдых.

В семье Гавриленко восемь детей, Путин познакомился с ними 1 июня во время онлайн-общения с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Они рассказали, что собираются поехать на отдых на автомобиле из Надыма в Краснодарский край. Тогда президент предложил им «сесть всей семьей на самолет» и пообещал, что для них организуют хороший отдых.

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