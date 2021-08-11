Путин подписал указ о госнаградах для выступивших на Олимпиаде в Токио россиян

Выступавшие на Олимпиаде в Токио российские спортсмены получат госнаграды. Соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал президент России Владимир Путин.

Орденом Александра Невского награждены синхронистки Александра Пацкевич, Алла Шишкина и Светлана Ромашина. Все они стали победителями Игр в групповых соревнованиях, а Ромашина к этому золоту добавила первое место в соревнованиях дуэтов.

Остальные российские призеры и победители игр были награждены орденами Дружбы и Почета, а также медалями орденов «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Список спортсменов, удостоенных наград, занимает 17 страниц.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены завоевали 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых). Больше наград (90) сборная России последний раз получила на летних Играх-2004 в Афинах.