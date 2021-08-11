Винер-Усманова захотела возвращения Кабаевой

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова захотела возвращения Алины Кабаевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист заявила, что была бы рада увидеть олимпийскую чемпионку в качестве тренера, консультанта или другого сотрудника национальной команды. «Хочется видеть ее ангельскую голливудскую улыбку», — заявила Винер-Усманова.

Ранее, в среду, 11 августа, глава ВФХГ рассказала о планах сестер Авериных на продолжение карьеры. По ее словам, Арина Аверина возобновит выступления, а ее сестра-близнец примет решение после консультации с врачом.

Кабаева завершила карьеру в 2007 году. На ее счету победа в личном многоборье на Олимпиаде-2004 в Афинах и бронза в том же виде программы на Играх-2000 в Сиднее. Также она девять раз становилась чемпионкой мира.