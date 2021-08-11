Семья 14-летней олимпийской чемпионки из Китая отказалась от 3 миллиардов рублей

Семья Цюань Хунчань, победившей на Олимпиаде в Токио китайской прыгуньи в воду, отказалась от 30 миллионов фунтов стерлингов (более 3 миллиардов рублей). Об этом сообщает Mirror.

Помимо денег, семье 14-летней спортсменки бесплатно предлагали недвижимость, пожизненные билеты в парки развлечений и зоопарки, запасы еды и прочие подарки. Отец Хунчань заявил, что отказался от всех предложений. Он также попросил поклонников дочери прекратить личные визиты в ее родную деревню, так как столпотворение людей парализовало жизнь в населенном пункте.

Хунчань сенсационно завоевала золото в прыжках с 10-метровой вышки на Играх в Токио. До этого она побеждала только в национальном первенстве.

9 августа был назван размер премии, которую получит израильская гимнастка Линой Ашрам за завоевание золотой медали на Играх в Токио. Спортсменке должны выплатить 985 тысяч шекелей (22,5 миллиона рублей).