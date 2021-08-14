Россиянин отсудил полмиллиона рублей за пустую услугу автосалона

Житель Свердловской области отсудил почти полмиллиона рублей у автосалона за навязанную услугу. Об этом рассказал местному порталу KU66 помогавший россиянину юрист.

По его словам, навязанная опция обошлась мужчине в 160 тысяч рублей. «Она фактически оказалась пустой и ненужной для потребителя», — пояснил адвокат, добавив, что автосалон не отреагировал на претензии клиента и россиянин решил обратиться в суд. В результате в пользу клиента взыскали почти полмиллиона рублей.

Собеседник портала отметил, что навязывание ненужных услуг тем, кто покупает машину в кредит, не является редкостью. Он призвал внимательно изучить документы и остерегаться неизвестных предложений от автосалона.

В апреле житель Оренбурга угодил в дорожную яму, обратился с иском в Ленинский районный суд и взыскал с администрации города полмиллиона рублей. Мужчина на Harley-Davidson попал в яму и повредил мотоцикл. Во время судебного процесса была назначена экспертиза, которая подтвердила, что выбоина на проезжей части была больше предельного значения ГОСТ.