Россиянин отсудил за бесчеловечные условия в СИЗО восемь тысяч рублей

Россиянин Максим Кириллов отсудил восемь тысяч рублей вместо затребованных им четырех миллионов рублей за бесчеловечные условия в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Он был задержан в 2015 году за незаконный оборот наркотиков и провел под стражей четыре года. Сначала его поместили пятым в четырехместную камеру, поэтому ему пришлось спать на полу. Затем его перевели в 10-местную камеру, где содержались уже 16 арестантов. Помещения прокурены, санузел рядом с обеденным столом, холод и сырость, душ и смена постельного белья один раз в две недели, из-за чего развелись клопы и тараканы в камерах. Кроме того, Кириллов рассказал суду об отвратительном и скудном питании. У него испортились зубы, он стал падать в обмороки, застудились почки.

Максима признали виновным в совершении 29 эпизодов приготовления и сбыта наркотиков и вынесли приговор. Какой он получил срок, не сообщается. Наказание его отправили отбывать в колонию Новосибирской области. Оттуда он подал жалобу в Европейский суд по правам человека, который вынес решение в пользу россиянина.

После этой победы Кириллов подал иск против ФСИН. Однако в ведомстве отметили, что он сам обрек себя на страдания, занимаясь преступной деятельностью.