Россиянин отсудил у властей полмиллиона рублей за яму на дороге

Мотоциклист из Оренбурга угодил в дорожную яму, обратился с иском в Ленинский районный суд и взыскал с администрации города полмиллиона рублей, сообщают «Известия».

В октябре 2020 года в районе улицы Казаковская мужчина на Harley-Davidson попал в яму и повредил мотоцикл. Во время судебного процесса была назначена экспертиза, которая подтвердила, что выбоина на проезжей части была больше предельного значения ГОСТ. Суд установил, что спорный участок дороги относится к зоне ответственности управления строительства и дорожного хозяйства (УСДХ) администрации Оренбурга.

Исковые требования россиянина к властям удовлетворили лишь частично. С ответчика взыскали ущерб в размере 519 200 рублей, а также расходы по оценке ущерба, оплате услуг представителя и госпошлины.

Ранее в апреле сообщалось, что житель Южно-Сахалинска пробил колесо в дорожной яме на улице Авиационной, после чего посадил в ней редис. Таким образом россиянин попытался привлечь внимание властей и общественности к дорожной проблеме. Челлендж подхватили люди из разных городов. В комментариях к видео сахалинца они обещали посадить в своих дорожных ямах подсолнухи или репу.