Зеленскому посоветовали убедить Байдена в важности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время личной встречи с американским коллегой Джо Байденом должен убедить США в важности Киева для Вашингтона. Такой совет в эфире «24 канала» дал президенту бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает РИА Новости.

Экс-посол посоветовал Зеленскому подготовить презентацию, на которой будут обозначены все достижения Украины. По мнению бывшего дипломата, разговор с Байденом «на повышенных тонах» не поможет в данной ситуации.

«Самое главное — сказать, почему Украина нужна Америке. Это ключевая позиция», — подчеркнул Чалый. Он добавил, что Зеленскому необходимо воспользоваться шансом и произвести на Байдена нужное впечатление.

Визит Зеленского в США состоится 30 августа. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский представит Байдену результаты реформ судебной системы и земельного рынка.