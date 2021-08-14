В Турции предупредили Россию о послании от США

Переброска значительного количества американских войск в Александруполис в Греции может означать «послание для России». Об этом сообщает турецкое издание Haber7.

По информации медиа, в указанном регионе произведена высадка американских сухопутных войск в рамках учений Defender Europe. Это делается якобы для противостояния угрозам от России, при этом техника носит скорее наступательный, а не оборонительный характер — внедорожники, танки и вертолёты, отмечают турецкие журналисты.

Турецкий адмирал Джихат Яйджи в беседе с изданием поделился мнением, что переброшенная в регион военная техника не нужна Греции и подаренные танки и вертолеты будут использоваться в будущем против кого угодно.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы России должны быть готовы к тому, что военные учения НАТО пойдут по сценарию «неблагоприятного развития». По его словам, российским военным необходимо приготовиться к оперативному реагированию, поскольку обстановка в районах учений Defender Europe может развиваться непредсказуемо. В связи с этим министр отдал приказ пристально наблюдать за действиями Североатлантического альянса.