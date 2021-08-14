Мир
 
Последние новости
В Минобороны подтвердили гибель россиян при крушении Бе-200 в Турции
Благоустройство острова Балчуг в Москве завершат ко Дню города 
Захарова назвала условие выдачи российской визы журналистке «Би-би-си»
Авиационный эксперт назвал разбившийся в Турции самолет Бе-200 «крайне надежным»
В Крыму оценили заявления Украины по деоккупации полуострова
Потерпевший крушение в Турции самолет Бе-200 принадлежал авиации ВМФ России
К кассам Московского зоопарка выстроилась очередь после снятия ограничений 
Новую школу в Кузбассе затопило после проверки губернатора
Момент удара пожарного самолета о гору в Турции попал на видео
Новости партнеров
Прослушать новость

Польский генерал испугался за страну из-за ультиматума США

Польский генерал Ружаньский испугался прекращения военного сотрудничества с США
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Власти США могут приостановить поставку оружия Варшаве по уже заключенным контрактам, если правительство не возьмет курс на демократизацию страны. С таким заявлением выступил польский генерал Мирослав Ружаньский, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Wirtualna Polska.

«Если в Польше мы имеем такую нестабильную правовую и судебную систему, то какой здравомыслящий человек решится действовать в такой стране?» — посетовал он, отметив, что подразумевал поставки «прославленных F-35 или системы Patriot».

По мнению польского генерала, что Вашингтон не станет инвестировать большие суммы денег в страну, где пренебрегают таким партнерством.

В феврале 2020 года сообщалось, что Польша купила у США «голые» истребители пятого поколения F-35 — подписанный контракт на 4,6 миллиарда долларов не предусматривает закупку вооружения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Польша купила F-35 без оружия
F-35 впервые купила страна Восточной Европы
Польша получит американские истребители