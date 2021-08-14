Польский генерал испугался за страну из-за ультиматума США

Власти США могут приостановить поставку оружия Варшаве по уже заключенным контрактам, если правительство не возьмет курс на демократизацию страны. С таким заявлением выступил польский генерал Мирослав Ружаньский, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Wirtualna Polska.

«Если в Польше мы имеем такую нестабильную правовую и судебную систему, то какой здравомыслящий человек решится действовать в такой стране?» — посетовал он, отметив, что подразумевал поставки «прославленных F-35 или системы Patriot».

По мнению польского генерала, что Вашингтон не станет инвестировать большие суммы денег в страну, где пренебрегают таким партнерством.

В феврале 2020 года сообщалось, что Польша купила у США «голые» истребители пятого поколения F-35 — подписанный контракт на 4,6 миллиарда долларов не предусматривает закупку вооружения.