Польша купила F-35 без оружия

Польша купила у США «голые» истребители пятого поколения F-35 — подписанный контракт на 4,6 миллиарда долларов не предусматривает закупку вооружения. Об этом в своей статье для газеты Rzeczpospolita пишет военный обозреватель Збигнев Лентович (Zbigniew Lentowicz).

По словам журналиста, контракт предусматривает обучение польских пилотов, создание учебной базы, поставку восьми тренажеров, эксплуатацию и техническую поддержку до 2030 года. Лентович утверждает, что вооружение Польше придется покупать отдельно.

В то же время Министерство обороны Польши считает покупку F-35 хорошей инвестицией, подчеркивает обозреватель. Поставки истребителей будут осуществляться в 2024-2030 годах.

31 января стало известно, что Польша подписала контракт на покупку в США 32 истребителей пятого поколения F-35. О заключении соглашения сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак, отметив, что «эта пятница войдет в историю польской армии».

Истребители F-35 имеются на вооружении таких граничащих с Россией стран, как Норвегия и Япония. Этими самолетами активно вооружаются Великобритания, частично участвующая в их производстве, ряд европейских государств, а также Израиль и Австралия.

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