F-35 впервые купила страна Восточной Европы

Польша подписала контракт на покупку в США 32 истребителей пятого поколения F-35. О заключении соглашения сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак, передает газета Wyborcza.

«Эта пятница войдет в историю польской армии», — заявил чиновник.

Как отмечает Stars and Stripes, это первая сделка на поставку F-35, заключенная со страной Восточной Европы.

Материалы по теме Восемь батарей за восемь миллиардов Зачем Польше американские зенитные комплексы

Общая стоимость сделки составила 4,6 миллиарда долларов, один самолет обойдется Варшаве в 87 миллионов долларов. В контракт также включены обучение пилотов, поставка симуляторов и логистическая поддержка. Передача польской стороне первых истребителей намечена на 2026 год, обучение летчиков начнется в 2024-м.

Вместе с тем информации о других деталях контракта нет, что возмущает депутатов Сейма Польши, желающих знать, на каких условиях власти согласились потратить столь крупную сумму, пишет Wyborcza. Так, на прошедшем 23 января заседании парламентского комитета по национальной обороне законодатели спросили представителей Минобороны о вовлеченности польской промышленности в сделку и технических характеристиках самолета, однако чиновники покинули зал, не ответив на эти вопросы. В связи с этим оппозиция намерена переподчинить себе Верховную контрольную палату — по мнению депутатов, это единственный способ получить полную информацию о соглашении.

Истребители F-35 имеются на вооружении таких граничащих с Россией стран, как Норвегия и Япония. Этими самолетами активно вооружаются Великобритания, частично участвующая в их производстве, ряд европейских государств, а также Израиль и Австралия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!