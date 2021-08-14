Собчак высмеяла участников нового шоу Бузовой и сравнила их с Тарасовым

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала участников нового проекта певицы Ольги Бузовой «Бузова шоу» об отношениях. Ее слова приводит Starhit.

Героями авторского подкаста певицы должны были стать мужчины разных профессий. «Запуская подкаст Ольги Бузовой на "Яндекс.Музыке", я готовилась посмеяться. Так оно и получилось, только по другой причине. Оказалось, гости в этом подкасте про отношения такие, что Оля на их фоне кажется вполне адекватной», — поделилась впечатлениями журналистка.

Собчак также назвала гостей нового проекта «феерическими мужланами» и сравнила их с бывшим мужем Бузовой, футболистом Дмитрием Тарасовым. «Какие-то альфонсы, алиментщики и абьюзеры — один фактурнее другого. В принципе, как бывший парень ведущей. Не подкаст, а погружение на дно форумов мужского государства. Познавательно», — подытожила она.

Ранее Собчак заявила, что возмущение россиян из-за рекламы сети магазинов «ВкусВилл» с участием ЛГБТ-пары связано с влиянием телевизионных передач. По мнению ведущей, «ВкусВилл», как и другие российские компании, совершил ошибку, решив извиниться за рекламу. «Знаете, что надо было сделать в ответ на этот скандал? Ничего», — отметила она.

