На военной базе в США задержали вооруженного мужчину

В США задержали вооруженного мужчину, которые проник на военную базу под Вашингтоном

В США задержан мужчина, из-за которого была объявлена тревога на американской военной базе под Вашингтоном. Об этом сообщает пресс-служба военного объекта в Facebook.

«Угроза присутствия вооруженного лица на Объединенной базе Анакостиа-Боллинг снята», — говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемого задержали. Он будет передан сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее одну из школ округа Хокинс в американском штате Теннесси заблокировали после сообщений о том, что на ее территории заметили вооруженного человека. Об этом пишет CNN.

В США остро стоит проблема владения оружием. По мнению некоторых политиков и экспертов, закон, регулирующий владение оружием, следует ужесточить, поскольку это приводит к массовым расстрелам. По некоторым данным, в среднестатистический день в стране погибают от пуль около 100 человек. Для американского резидента вероятность быть застреленным примерно в 25 раз выше, чем в других развитых стран.