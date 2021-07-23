Вооруженный американец угнал фургон скорой помощи с пациентом внутри

Вооруженный американец угнал фургон скорой помощи, используемый пожарной службой города Хьюстон в штате Техас. В этот момент внутри машины находились пациент и пожарный. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает NBC News.

Инцидент произошел около трех часов ночи в пятницу, 23 июля. Подозреваемый заставил автомобиль скорой помощи остановиться, после чего, угрожая огнестрельным оружием, выгнал из кабины сотрудника пожарной службы, сел за руль и уехал, оставив его на обочине.

Правоохранители выследили мужчину по GPS-трекеру, установленному в машине. Полицейским удалось остановить злоумышленника. Он сдался полицейским без боя. Пациента, который находился в кабине, госпитализировала другая бригада медиков. Имя нападавшего, его мотивы и предъявленные ему обвинения телеканалу пока неизвестны.

В 2015 году в Симферополе психически нездоровый мужчина открыл стрельбу из ружья 12-го калибра по автомобилю с бригадой медиков. Ему удалось смертельно ранить трех человек.