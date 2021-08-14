Россиянка удерживала висящего на подоконнике восьмого этажа мужчину

Видео: YouTube / Толковые новости

Жительница одного из микрорайонов Горно-Алтайска спасла мужчину, который едва не выпал из окна восьмого этажа, видео появилось на YouTube-канале «Толковые новости».

Свидетели рассказали, что россиянка плакала и просила мужчину вернуться в квартиру. Она удерживала друга, висевшего на высоте, пишет портал Tolknews.ru.

Как уточнили очевидцы, горожанин, вероятно, был пьян. В ответ на просьбы подруги он ругался матом. Россиянка удерживала его на подоконнике до тех пор, пока на помощь не приехали сотрудники МЧС. Они затащили его обратно в квартиру. Что стало причиной подобного поведения мужчины, неизвестно. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

Ранее россиянка спасла выпавшего из окна ребенка. Инцидент произошел в Новокузнецке. Местная жительница, проходившая мимо дома, увидела в окне полуторагодовалого ребенка. После этого она подбежала под окно, где ей удалось поймать малыша. Она передала ребенка родителям и ушла. Правоохранители несколько дней искали женщину, спасшую малыша, чтобы наградить ее.