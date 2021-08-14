В Москве задержали выбросившую новорожденную в мусорку женщину

Следственный комитет России задержал женщину, которая выбросила свою новорожденную дочь в мусорку в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В СК уточнили, что подозреваемую доставят в подразделение ведомства и проведут следственные действия. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка» (статья 106 УК РФ).

Об инциденте стало известно ранее 14 августа. По данным Telegram-канала «Прокуратура Москвы», в мусорном контейнере на улице Усачева был обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в куртку и полиэтиленовый пакет. На вид девочке не более суток.

Ранее в Новосибирске женщина выбросила своего годовалого сына из окна первого этажа. Россиянку задержали полицейские, при этом она сопротивлялась и дралась со стражами порядка.