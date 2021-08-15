Британский пловец не испугался 50 акул и наслаждался «общением» с ними

Британец Оли Раш (Oly Rush) во время ночного заплыва наткнулся на 50 акул, но не стал уплывать от них и наслаждался «общением» с рыбами, пишет Daily Mail.

36-летний пловец готовился к состязаниям по скоростному плаванию вокруг острова Уайт. Он пошел купаться и решил устроить полуночный тренировочный заплыв недалеко от Дорсета. Его друг Эшли Макферсон сопровождал спортсмена на байдарке.

Раш отплыл на 70 метров от берега и вдруг почувствовал удар в ногу и испугался. Знакомый подсветил воду фонариком, и мужчины увидели десятки гладких гончих акул рядом. «Перед тем, как мы отправились в путь, я шутил о нападении акул, и мы смеялись над этим. Это был мой первый ночной заплыв, поэтому я сильно нервничал, когда внезапно наткнулся на что-то в воде. Когда Эшли зажег свой факел, на нас смотрели все эти глаза — мы насчитали около 50 акул», — отметил Оли Раш.

Этот вид рыб обитает в водах Великобритании, особи могут вырастать до 120 сантиметров в длину. Акулы плавали около Раша около 15 минут и нападали на его руки и ноги, которые не были прикрыты гидрокостюмом. Серьезных повреждений он не получил.

Вместо того, чтобы уплыть, британец решил «пообщаться» с животными. По его словам, он наслаждался «фантастическим опытом». «Когда понял, что это акулы, я просто кайфовал от момента. Было приятно видеть столько здоровых акул в дикой природе, ведущих себя совершенно естественно. Я чувствовал себя избранным», — признался пловец. По мнению Раша, рыб привлек мигающий маячок на его костюме.

Ранее в США акула напала на 12-летнюю девочку, которая приехала отдыхать с родителями на общественный пляж. Спасатели и посетители пляжа, ставшие свидетелями происшествия, оказали ей первую помощь и отвезли в местную больницу.